Музыка
Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в ДубаеНародные новости 06:26
Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае. Участниками мероприятия стали музыканты Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Ольга Бузова и украинская певица Maruv. Фестиваль также посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с семьей.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Обновлено в 11:52
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В результате катастрофы лайнера в Шереметьево погиб 41 человек
По последним данным, в результате катастрофы 5 мая авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 41 человек погиб и 6 ранены.
Обновлено в 17:50
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено в 14:42
Политика
Погранслужба России может возобновить совместные тренировки с США в Тихом океане
Береговая охрана США и пограничная служба ФСБ России рассмотрят возможность возобновления совместных тренировок в районе линии разграничения морских пространств двух стран в Тихом океане.
Обновлено в 20:22
Футбол
Лион — Лилль 2:2
Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Космос
Таинственная дыра в Антарктиде продолжает увеличиваться
В условиях более теплого климата предыдущие исследования показали, что циклонная активность на полюсах Земли будет только усиливаться, а экстратропические циклоны (они же циклоны средней широты) будут все ближе и ближе приближаться к Антарктике.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии
Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине
В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Авто
В России упали продажи новых пикапов
Обновлено в 05:26
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Стартовая площадка появилась на Бауманской улице
Накануне майских выходных корреспондент «ВМ» побывал на территории стартовой площадки.
Обновлено в 14:40
Музыка
Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке Евровидения
Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов
В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Общество
Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ
В ИРНИТУ состоялась Ярмарка магистерских программ.
Обновлено в 15:21
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05