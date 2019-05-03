Музыка

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в ДубаеНародные новости 06:26

Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае. Участниками мероприятия стали музыканты Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Ольга Бузова и украинская певица Maruv. Фестиваль также посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с семьей.
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Стали известны участники музыкального фестиваля «Жара»

Ореанда-Новости03 мая в 14:24

Фестиваль «Жара» с участием российских артистов впервые прошёл в Дубае

Life.ruвчера в 03:52

Песков с семьёй посетил фестиваль «Жара» в Дубае

News.ruвчера в 02:09

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

РИА Новостивчера в 01:24

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае

Народные новости06:26

В Дубае стартовал фестиваль ЖАРА

Москва-Баку.ru03 мая в 12:37

Бузова, Лепс, Валерия, Агутин выступят на фестивале «Жара» в Дубае

Вечерняя Москва02 мая в 17:39
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

Обновлено в 11:52
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

Обновлено в 20:38
Происшествия

В результате катастрофы лайнера в Шереметьево погиб 41 человек

По последним данным, в результате катастрофы 5 мая авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 41 человек погиб и 6 ранены.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

Обновлено в 18:05
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:44
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено в 14:42
Политика

Погранслужба России может возобновить совместные тренировки с США в Тихом океане

Береговая охрана США и пограничная служба ФСБ России рассмотрят возможность возобновления совместных тренировок в районе линии разграничения морских пространств двух стран в Тихом океане.
Обновлено в 20:22
Футбол

Лион — Лилль 2:2

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Космос

Таинственная дыра в Антарктиде продолжает увеличиваться

В условиях более теплого климата предыдущие исследования показали, что циклонная активность на полюсах Земли будет только усиливаться, а экстратропические циклоны (они же циклоны средней широты) будут все ближе и ближе приближаться к Антарктике.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Общество

Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Авто

В России упали продажи новых пикапов

Обновлено в 05:26
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Стартовая площадка появилась на Бауманской улице

Накануне майских выходных корреспондент «ВМ» побывал на территории стартовой площадки.
Обновлено в 14:40
Музыка

Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке Евровидения

Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Гаджеты

Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов

В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Общество

Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ

В ИРНИТУ состоялась Ярмарка магистерских программ.
Обновлено в 15:21
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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Город в ОАЭ
Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
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