Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в ДубаеНародные новости 06:26

Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае. Участниками мероприятия стали музыканты Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Ольга Бузова и украинская певица Maruv. Фестиваль также посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с семьей.

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае

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