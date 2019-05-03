Музыка

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в ДубаеНародные новости 06:26

Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае. Участниками мероприятия стали музыканты Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Ольга Бузова и украинская певица Maruv. Фестиваль также посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с семьей.
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Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае

Народные новости06:26

Фестиваль «Жара» с участием российских артистов впервые прошёл в Дубае

Life.ruвчера в 03:52

В Дубае стартовал фестиваль ЖАРА

Москва-Баку.ru03 мая в 12:37

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

РИА Новостивчера в 01:24

Стали известны участники музыкального фестиваля «Жара»

Ореанда-Новости03 мая в 14:24

Песков с семьёй посетил фестиваль «Жара» в Дубае

News.ruвчера в 02:09

Бузова, Лепс, Валерия, Агутин выступят на фестивале «Жара» в Дубае

Вечерняя Москва02 мая в 17:39
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Происшествия

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

Обновлено в 17:19
Происшествия

Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Происшествия

В компании «Сухой» выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:07
Происшествия

В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек

Следственный комитет России (СКР) сообщил о количестве погибших в инциденте с пожаром при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 18:37
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:44
Происшествия

В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик

Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

Обновлено в 20:38
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Экономика

На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей

Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.
Обновлено в 21:21
Политика

В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Обновлено в 22:28
Общество

«Команду Сахалинской области» соберут во второй раз

По инициативе главы региона Валерия Лимаренко осенью этого года пройдёт второй кадровый конкурс Команда Сахалинской области .
Обновлено в 23:38
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Политика

Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока

Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Культура

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено в 11:17
Происшествия

Следователи сообщили о числе погибших в сгоревшем самолете «Аэрофлота»

Обновлено в 14:55
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Кино

В сеть до премьеры утекли фрагменты четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO и другие платформы опубликуют четвертую серию в четыре часа ночи по московскому времени.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника

Обновлено в 15:33
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Космос

NASA опубликовало план высадки на Луну в 2024 году

Пока американские чиновники пытаются внести в бюджет статью о полете человека на Луну, инженеры американского аэрокосмического агентства готовят технический план.
Обновлено в 12:51
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
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Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
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Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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Город в ОАЭ
Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
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