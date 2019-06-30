Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при АвстрииРИА Новости 11:46

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари" (+2,724 секунды).
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Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным (видео)

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Макс Ферстаппен: Какой смысл гоняться, если такие манёвры будут запрещены?

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Ферстаппен не наказан за контакт с Леклером и сохранил победу на «Гран-при Австрии»

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Стюарды сравнивали инцидент Ферстаппена и Леклера с аварией Хэмилтона и Росберга

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Обновлено в 19:46
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Политика

Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Общество

Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Недвижимость

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Общество

Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

В столице в ближайшие годы обновят 150 километров набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:00
Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Баскетбол

Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»

Обновлено в 17:01
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Общество

Газирование водки – это пищевая добавка!

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи) в ответ на запрос Управления Росалкогольрегулирования ответил, что «упаковка водки в алюминиевые банки и «газация» водки не предусмотрена соответствующими ГОСТами».
Обновлено в 17:17
Общество

Жители села Шебунино получат новую новогоднюю елку

Глава района призвал жителей села уже сейчас подумать над проектами и предложил шебунинцам для рассмотрения в качестве идей строительство бани и нового водозабора.
Обновлено в 20:24
Общество

Приезжих зовут к патентованному труду

МВД предлагает ввести платежи для работников с ВНЖ и РВП МВД предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство.
Обновлено в 18:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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Монегасский автогонщик, пилот Формулы-1.
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