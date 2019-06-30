Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при АвстрииРИА Новости 11:46
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари" (+2,724 секунды).
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Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
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Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
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Общество
Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий
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СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
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Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
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В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
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Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Общество
Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
В столице в ближайшие годы обновят 150 километров набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено в 04:12
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Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
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Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»
Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
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Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»
Обновлено в 17:01
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Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
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В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
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Общество
Газирование водки – это пищевая добавка!
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи) в ответ на запрос Управления Росалкогольрегулирования ответил, что «упаковка водки в алюминиевые банки и «газация» водки не предусмотрена соответствующими ГОСТами».
Обновлено в 17:17
Общество
Жители села Шебунино получат новую новогоднюю елку
Глава района призвал жителей села уже сейчас подумать над проектами и предложил шебунинцам для рассмотрения в качестве идей строительство бани и нового водозабора.
Обновлено в 20:24
Общество
Приезжих зовут к патентованному труду
МВД предлагает ввести платежи для работников с ВНЖ и РВП МВД предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство.
Обновлено в 18:01
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32