Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при АвстрииРИА Новости 11:46
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари" (+2,724 секунды).
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В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
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Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
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Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
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Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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