Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при АвстрииГазета.Ru 15:40
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости". При этом лидер общего зачета этого сезона и многократный победитель "Формулы-1" пилот "Мерседеса" Луис Хэмилтон пришел только пятым.
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