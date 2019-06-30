Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при АвстрииГазета.Ru 15:40

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости". При этом лидер общего зачета этого сезона и многократный победитель "Формулы-1" пилот "Мерседеса" Луис Хэмилтон пришел только пятым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ред Булл» окрыляет… «Ред Булл»! Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Советский спорт12:22

Ферстаппен — четвертый пилот в истории Формулы-1, победивший на Гран-при Австрии два года подряд

Sport24.ru11:13

Ферстаппен поборол «Мерседес» в Австрии. Оказывается, это возможно

Спорт-Экспресс11:40

10 000 голландских фанатов ревут от обгонов и победы Макса Ферстаппена. Это нечто!

Sports.ru14:52

Макс Ферстаппен: Какой смысл гоняться, если такие манёвры будут запрещены?

Autosport.com.ru11:10

Тост: сказать особо нечего. Мы не выступили сегодня хорошо

Чемпионат14:39

Николай Марценко: «Ферстаппен был на голову выше всех. Это будущая легенда „Ф-1“»

Матч ТВ15:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажа

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».
Обновлено в 15:22
Общество

Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Энергетика

Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена

Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.
Обновлено в 14:43
Футбол

Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика

CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию

Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Здоровье

Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа

228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.
Обновлено в 02:36
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Автоспорт

Даниил Квят: «Сегодня „Торо Россо“ не хватало скорости»

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят призвал команду разобраться с тем, почему в последних гонках темпа машины не хватает, чтобы бороться за очки.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи

По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
Обновлено в 16:03
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей

Клуб НХЛ «Даллас» выставил россиянина Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.
Обновлено вчера в 12:04
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Общество

Острые ощущения и ссоры: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Семейным Стрельцам не стоит путать ровное тепло домашнего очага со скукой и особенно — высказываться по этому поводу, а то из очага в вас полетят головешки.
Обновлено в 05:00
Спорт

Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве

Обновлено в 14:53
Единоборства

Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

Обновлено в 12:59
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным паводком.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

ВСУ почти вдвое увеличили интенсивность обстрелов ДНР за сутки

Обновлено 28 июня в 03:20
Игры

Ubisoft даёт временный бесплатный доступ к коллекции игр

Доступ к играм дадут с 3 по 30 сентября.
Обновлено в 12:00
Общество

Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург

Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шарль Леклер
Монегасский автогонщик
Монегасский автогонщик, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное