Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при АвстрииРИА Новости 11:46
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари" (+2,724 секунды).
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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
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