Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при АвстрииРИА Новости 11:46

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари" (+2,724 секунды).
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Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным

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«Мерседес» не сумел повторить рекорд «Макларена» по количеству побед подряд

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Тост: сказать особо нечего. Мы не выступили сегодня хорошо

Чемпионат14:39

Гран При Австрии: Смена шин на дистанции

F1news.ru13:10

Макс Ферстаппен: «Какой смысл выступать в «Формуле-1», если такая борьба не разрешена в гонках?»

Матч ТВ12:40

Победа Ферстаппена стала первой для «Хонды» с 2006 года

Sports.ru11:03

Ферстаппен — четвертый пилот в истории Формулы-1, победивший на Гран-при Австрии два года подряд

Sport24.ru11:13
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Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
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Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Политика

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров

Франция планирует передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Умер бывший президент Черногории

Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Финансы

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
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Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43
Технологии

Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Кино

Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни.
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Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
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Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
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В зону паводка в Иркутской области направлены подразделения ЦВО

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Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят

Американская писательница Кэтрин Шварценеггер подарила на день рождения своему мужу - актеру Крису Прэтту поросят, сообщает People.
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Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

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Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье.
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Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы

Обновлено в 13:56
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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Спорт

ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб

Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:46
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Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
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«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
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Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено 27 июня в 14:00
Армия и оружие

Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии

Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.
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