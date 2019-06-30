Автоспорт
Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при АвстрииРИА Новости 12:21
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен после победы в гонке Гран-при Австрии обошел гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля в личном зачете чемпионата "Формулы-1". Ферстаппен набрал 126 очков и вышел на третье место, сместив на четвертую строчку Феттеля (123), который стал в гонке четвертым.
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