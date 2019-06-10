Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при КанадыРБК 22:40
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Кино
Названы худшие ремейки в истории кино
Ремейк одноименной ленты 1975 года, в основе которой - рассказ Уильяма Гаррисона, феерично провалился в прокате, собрав менее 26 миллионов долларов.
Обновлено в 10:59
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:24
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Транспорт
В местах массовых ДТП предложили устанавливать дорожные камеры
В РФ планируют изменить принципы установки дорожных камер Министерство транспорта РФ предложило размещать комплексы фиксации нарушений в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, соответствующая методика разработана в ведомстве, пишут Известия.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" в понедельник прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Общество
«Я секси»: мотодевочка из Приморья выпустила «горячее» видео
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено в 22:42
Политика
Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено в 11:00
Автоспорт
Франц Тост: Даниил фантастически провёл гонку
Обновлено в 18:48
Наука
Глобальное потепление сделает жизнь в Сибири комфортнее
Ранее незаселенные области Сибири и Дальнего Востока из-за глобального потепления могут стать пригодными для жилья в конце XXI века, сообщают исследователи из Красноярского Научного Центра Сибирского отделения РАН и Национального Института Аэрокосмической Промышленности, США.
Обновлено 07 июня в 09:29
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Общество
Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите
Обновлено в 20:25
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi
Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Жители Венеции требуют запретить заход круизных судов в лагуну
8 июня на главной площади Венеции Сан-Марко прошла манифестация против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено в 12:14
Общество
Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ
В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Обновлено в 15:35
Происшествия
Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»
На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:57
Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Стали известны приметы, в которые верят российские звезды
Обновлено в 18:23
Экономика
За бутылку пива — сосновый бор, за чайник чая — березовую рощу. Лес Сибири распродают за копейки. Декриминализировать отрасль никто не собирается
Выстрел в ногу Красноярские цифры, кстати, не столь впечатляют на фоне иркутских, где более половины незаконных рубок России: государство возмещает местному лесному бизнесу НДС, и налог на протяжении долгих лет превышал все собранные в иркутской лесной отрасли налоги на 4 млрд рублей ежегодно (если б просто запретили рубить в Прибайкалье лес, бюджет экономил бы 4 млрд в год).
Обновлено в 17:38