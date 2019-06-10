Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф ФеттеляГазета.Ru вчера в 20:43
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт". Как заявил журналист Тоби Грюнер в твиттере, у конюшни есть 96 часов, чтобы подтвердить заявку на апелляцию.
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«Они крадут у нас гонку». Феттель резко высказался о штрафе на Гран-при Канады
Sport24.ruвчера в 23:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
Футбол
Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
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Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
В центре Уфы произошла стрельба
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Общество
В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию
Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Здоровье
«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса
Специалисты «Росконтроля» проверили квас торговых марок «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 01:21
Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска
Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено 08 июня в 16:07
Общество
Гроза с градом и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня
Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30