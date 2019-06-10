Автоспорт

«Феррари» подала апелляцию на штраф ФеттеляГазета.Ru вчера в 20:43

"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт". Как заявил журналист Тоби Грюнер в твиттере, у конюшни есть 96 часов, чтобы подтвердить заявку на апелляцию.
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Несмотря на намерения «Феррари», Хэмилтон подтверждён победителем ГП Канады

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«Они крадут у нас гонку». Феттель резко высказался о штрафе на Гран-при Канады

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«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля на Гран-при Канады

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СМИ: «Феррари» подала апелляцию на штраф Феттелю на Гран-при Канады

ТАССвчера в 19:45

«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля

Sports.ruвчера в 18:31
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Футбол

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
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Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова

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В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
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Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

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В центре Уфы произошла стрельба

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Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Общество

В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Авто

Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет

Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено вчера в 07:11
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Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Обновлено в 00:36
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«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса

Специалисты «Росконтроля» проверили квас торговых марок «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 01:21
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Полковнику Захарченко огласят приговор

Обновлено вчера в 15:47
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено

«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено вчера в 10:00
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Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Происшествия

В Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Москвы в Томск

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Общество

Гроза с градом и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня

Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник.
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Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
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Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини

Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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Себастьян Феттель
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
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