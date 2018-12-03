Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций
Советский спорт
12:53

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии. Встреча состоится 5 июня на стадионе Драгау в Португалии.
Советский спорт12:53

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Фернанду Сантуш: «Цель Португалии – финал Лиги наций»

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Сантуш: Швейцария забила больше всех голов в групповом этапе Лиги наций

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Владимир Петкович: Сборная Швейцарии должна быть готова в июне преподнести всем сюрприз

Советский спорт13:44

Фернанду Сантуш: «Швейцария – сильная сборная, но Португалия должна выйти в финал»

Спорт-Экспресс13:00

Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Газета.Ru08:51

Сантуш: «У Швейцарии очень сильная команда, но цель Португалии — финал Лиги наций»

Sport24.ru12:48

Матчи финальной стадии Лиги наций-2019 пройдут в Португалии

Sports.ru08:44
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Во время матча 17-го тура чемпионата Украины киевского «Арсенала» с «Карпатами» (1:1) фанаты львовской команды сожгли флаг России.
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