Футбол

Фернанду Сантуш: «Роналду - настоящий гений»Спорт-Экспресс вчера в 18:10

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы в 1/2 финала Лиги наций против Швейцарии (3:1) назвал Криштиану Роналду гением. Нападаюший "Ювентуса" оформил хет-трик.
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Фернанду Сантуш: «Роналду - настоящий гений»

Спорт-Экспрессвчера в 18:10

Сантуш: «Роналду – гениальный футболист!»

Soccer.ruвчера в 20:53

Сантуш: сборная Португалии слишком нервно играла с мячом в матче со Швейцарией

Чемпионатвчера в 18:30

Фернанду Сантуш: Существуют гениальные картины, а Роналду гений от футбола

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Фернанду Сантуш: «Есть гениальные картины и скульптуры. Роналду – футбольный гений»

Sports.ru01:56

Сантуш: «Роналду — гений! Есть гениальные картины и скульптуры, а он футбольный гений!»

Sport24.ruвчера в 17:50
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В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
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Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
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Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

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Обновлено в 01:25
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество

Осипов передал главе Борзинского района жалобы жителей

Обновлено в 00:10
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
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Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 12:56
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Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
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Экономика

Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
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Интернет

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Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
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В Волгограде у мошенников изъяли 4 тонны поддельной молочной продукции

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Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США

В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
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Экономика

Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд

Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
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Названа средняя ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Кузбассе

Аналитики портала по поиску работы "Зарплата.ру" изучили почти 25 тысяч резюме кузбасских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет и выяснили, что студенты и начинающие специалисты в среднем надеются зарабатывать 17 827 рублей.
Обновлено вчера в 22:32
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«Цены на автомобили Aurus будут известны к концу июня 2019 г.», - сказали в пресс-службе.
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Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Фернанду Сантуш
Португальский футболист
Португальский футболист, защитник и тренер, ныне главный тренер сборной Португалии.
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