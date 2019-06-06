Футбол
Фернанду Сантуш: «Роналду - настоящий гений»Спорт-Экспресс вчера в 18:10
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы в 1/2 финала Лиги наций против Швейцарии (3:1) назвал Криштиану Роналду гением. Нападаюший "Ювентуса" оформил хет-трик.
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Сантуш: сборная Португалии слишком нервно играла с мячом в матче со Швейцарией
Чемпионатвчера в 18:30
Фернанду Сантуш: Существуют гениальные картины, а Роналду гений от футбола
Советский спортвчера в 18:10
Сантуш: «Роналду — гений! Есть гениальные картины и скульптуры, а он футбольный гений!»
Sport24.ruвчера в 17:50
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Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе
Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области
Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
Осипов передал главе Борзинского района жалобы жителей
Обновлено в 00:10
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов
Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Экономика
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено вчера в 15:57
Интернет
Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль
Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
Отец Барбашева: «В ЦСКА Сергея убили как игрока»
Дмитрий Барбашев, отец форварда Сергея Барбашева, поделился мнением о карьере сына в России.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова, Филипп Киркоров и другие звезды на церемонии вручения премии Fashion People Awards
Вечером 5 июня в концертном зале Vegas City Hall состоялось одно из самых громких светских событий – 10-я церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США
В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Экономика
Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд
Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Общество
Названа средняя ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Кузбассе
Аналитики портала по поиску работы "Зарплата.ру" изучили почти 25 тысяч резюме кузбасских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет и выяснили, что студенты и начинающие специалисты в среднем надеются зарабатывать 17 827 рублей.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Цены на автомобили Aurus станут известны к концу июня
«Цены на автомобили Aurus будут известны к концу июня 2019 г.», - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 01:00
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41