Футбол

Фернанду Сантуш: «Роналду - настоящий гений»Спорт-Экспресс вчера в 18:10

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы в 1/2 финала Лиги наций против Швейцарии (3:1) назвал Криштиану Роналду гением. Нападаюший "Ювентуса" оформил хет-трик.
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Португальский футболист, защитник и тренер, ныне главный тренер сборной Португалии.
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