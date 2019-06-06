Фернанду Сантуш: «Роналду - настоящий гений»Спорт-Экспресс вчера в 18:10

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы в 1/2 финала Лиги наций против Швейцарии (3:1) назвал Криштиану Роналду гением. Нападаюший "Ювентуса" оформил хет-трик.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Хоккей «Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.

Авто Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class Дебют нового Mercedes-Benz GLB должен состояться уже летом этого года, но точная дата пока держится в тайне.

Политика Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Экономика Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

Авто Представлен обновлённый Renault Koleos Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.

Авто В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Футбол Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Происшествия Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.

Происшествия Майор ФСБ сознался в убийстве и расплакался Бывший майор ФСБ Павел Стерлягов расплакался перед присяжными после признания вины в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.

Политика Прокуратура Украины добралась до Ющенко Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о выводе другим экс-президентом Украины – Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» из государственной собственности.

Шоу-бизнес Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Политика Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.