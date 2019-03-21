Футбол

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмыМатч ТВ 08:43

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение клуба после травмы сухожилия одной из мышц бедра. Как отмечается в сообщении клуба, пока бразилец набирает форму на базе команды и работает с физиотерапевтами. В этом сезоне Фернандо провел 13 матчей в чемпионате России и забил один гол.
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Фернанду вернулся в Тарасовку после лечения в Риме

Спорт-Экспресс08:16

Фернандо вернулся в Москву и приступил к тренировкам

Чемпионат08:12

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмы

Матч ТВ08:43

Фернандо вернулся в Москву и набирает форму на базе «Спартака»

Sports.ru08:31

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» и работает с физиотерапевтами

Sport24.ru08:18

Фернандо вернулся в Москву и приступил к тренировкам после травмы

Sport.ru09:14

Фернандо вернулся в Москву после лечения в Италии

РИА Новости08:31
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика

Экс-президент Бразилии задержан по обвинению в коррупции

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал Globus.
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На Петербург надвигается сильный ветер

В пятницу, 22 марта, в городе ожидаются местами порывы северо-западного ветра 19-24 метров в секунду.
Обновлено в 09:46
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CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Defense News: США обновят эсминцы с оглядкой на Россию и Китай

На фоне появления все более быстрых ракет противников и воздушных угроз со стороны Китая и России, военно-морской флот США планирует серьезное обновление эсминцев типа Arleigh Burke, пишет Defense News со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 10:54
Футбол

Казахстан — Шотландия 3:0 (2-й тайм)

Полузащитник сборной Казахстана Юрий Перцух стал автором первого гола в отборочных матчах на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Московской области.
Обновлено в 03:21
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Футбол

Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Общество

Выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза

В России могут увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза – с 500 тысяч рублей до двух миллионов.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»

В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:18
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Экономика

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Общество

В Москве ведут самую крупную в мире программу реставрации

Обновлено в 04:07
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Футбол

Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Политика

Признали виновным угрожавшего Бараку Обаме

В США 61-летнего Стефана Тауберта признали виновным в том, что он угрожал убить бывшего американского президента Барака Обаму.
Обновлено в 11:03
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Общество

Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
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Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

Выход Великобритании из Евросоюза, который планировалось осуществить 29 марта, может быть отложен максимум до 18 апреля.
Обновлено в 11:16
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом

Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
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