Футбол
Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмыМатч ТВ 08:43
Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение клуба после травмы сухожилия одной из мышц бедра. Как отмечается в сообщении клуба, пока бразилец набирает форму на базе команды и работает с физиотерапевтами. В этом сезоне Фернандо провел 13 матчей в чемпионате России и забил один гол.
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Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Поклонники проводили гроб артистки продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»
Обновлено в 09:06
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Как уточнила глава Росреестра Виктория Абрамченко, сейчас в России официально зарегистрировано более 160 миллионов объектов недвижимости.
Обновлено в 08:50
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Политика
Глава Оренбургской области ушел в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".
Обновлено в 08:18
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»
Мощность «Северного потока-2» практически достигает 300 терраватт-часов электроэнергии в год.
Обновлено в 09:20
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Лацио» может бесплатно подписать защитника «Ливерпуля» Морено
Левый защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 26-летнему испанцу проявляет «Лацио».
Обновлено в 09:12
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Экономика
Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Центробанк в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Центры амбулаторной помощи онкобольным создают в Иркутской области
На территории Приангарья в этом году начнут работу центры амбулаторной помощи онкобольным на базе пяти медучреждений.
Обновлено в 09:02