Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмыМатч ТВ 08:43

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение клуба после травмы сухожилия одной из мышц бедра. Как отмечается в сообщении клуба, пока бразилец набирает форму на базе команды и работает с физиотерапевтами. В этом сезоне Фернандо провел 13 матчей в чемпионате России и забил один гол.

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмы

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