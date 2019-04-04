Футбол
Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКАРИА Новости 10:00
Фернандо пропустил концовку первой части сезона из-за травмы сухожилия. Во время зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но затем выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он отправился на лечение в Рим. В весенней части сезона Фернандо не сыграл ни одного матча.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Лукашенко встретился с Медведчуком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком и обсудил перспективы развития Украины после президентских выборов.
Обновлено в 08:31
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Футбол
Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Экономика
Brand Finance снова признал Аэрофлот самым узнаваемым брендом в мире
Генеральный директор агентства Brand Finance подчеркнул важность достижения в этом году Аэрофлотом элитного уровня силы бренда ААА+.
Обновлено в 12:33
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия
Последствия протечки аквариума в ТЦ «Океания» в Москве ликвидированы
Последствия протечки аквариума в торговом центре "Океания" на западе Москвы ликвидированы, ТЦ работает в нормальном режиме, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Океании".
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Политика
Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа
В США конгрессмены-демократы потребовали предоставить им налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 00:16
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Саратове распылили газовый баллончик в школе
Обновлено в 09:53
Наука
Ученым удалось научить робота резать овощи
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Футбол
Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока
Обновлено в 08:36
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео
Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Авто
Китайский автопроизводитель GAC Motor официально выходит на рынок РФ
Напомним, ранее iReactor сообщал, что спикер Петербургского автосалона и председатель совета директоров «АСМ-холдинг» Александр Ковригин прокомментировал открытие завода Mercedes-Benz в России.
Обновлено в 06:58