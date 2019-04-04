Футбол

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКАРИА Новости 10:00

Спартак — ЦСКА
6 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Фернандо пропустил концовку первой части сезона из-за травмы сухожилия. Во время зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но затем выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он отправился на лечение в Рим. В весенней части сезона Фернандо не сыграл ни одного матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хавбек «Спартака» Фернандо начал тренироваться в общей группе

Sport24.ru10:24

Фернандо вернулся в общую группу перед матчем с ЦСКА

Советский спорт10:27

Фернандо начал тренироваться в общей группе «Спартака» за 2 дня до дерби с ЦСКА

Чемпионат10:25

Фернандо вернулся в общую группу перед матчем с ЦСКА

Матч ТВ11:20

Фернанду вернулся в общую группу «Спартака»

Спорт-Экспресс10:15

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

РИА Новости10:00

Фернандо вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» за 2 дня до матча с ЦСКА

Sports.ru10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

Лукашенко встретился с Медведчуком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком и обсудил перспективы развития Украины после президентских выборов.
Обновлено в 08:31
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Экономика

Brand Finance снова признал Аэрофлот самым узнаваемым брендом в мире

Генеральный директор агентства Brand Finance подчеркнул важность достижения в этом году Аэрофлотом элитного уровня силы бренда ААА+.
Обновлено в 12:33
Политика

Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:30
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия

Последствия протечки аквариума в ТЦ «Океания» в Москве ликвидированы

Последствия протечки аквариума в торговом центре "Океания" на западе Москвы ликвидированы, ТЦ работает в нормальном режиме, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Океании".
Обновлено в 07:52
Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

Обновлено в 12:44
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Политика

Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа

В США конгрессмены-демократы потребовали предоставить им налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 00:16
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Саратове распылили газовый баллончик в школе

Обновлено в 09:53
Наука

Ученым удалось научить робота резать овощи

Обновлено вчера в 17:10
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 08:15
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Футбол

Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока

Обновлено в 08:36
Политика

В российских школах изменят меры безопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Зачем два американских самолета провели разведку у российских границ

Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео

Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Авто

Китайский автопроизводитель GAC Motor официально выходит на рынок РФ

Напомним, ранее iReactor сообщал, что спикер Петербургского автосалона и председатель совета директоров «АСМ-холдинг» Александр Ковригин прокомментировал открытие завода Mercedes-Benz в России.
Обновлено в 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное