Футбол
Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКАРИА Новости 10:00
Фернандо пропустил концовку первой части сезона из-за травмы сухожилия. Во время зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но затем выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он отправился на лечение в Рим. В весенней части сезона Фернандо не сыграл ни одного матча.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Политика
Apple исправит на своих картах принадлежность Крыма – депутат ГД
Депутаты Государственной Думы РФ и представитель Apple договорились, что недоработки по отображению принадлежности Крыма как части России на картах компании будут устранены.
Обновлено в 14:09
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Футбол
Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евро
Московский ФК «Спартак» стоит более 1 млрд евро, заявил член совета директоров клуба Андрей Федун.
Обновлено в 15:14
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика
«Будь мужиком»: Порошенко повторно обратился к Зеленскому
Действующий президент Украины Порошенко повторно обратился к своему оппоненту на президентских выборах Зеленскому, призвал его «быть мужиком», никем не прикрываться и не бояться дебатов.
Обновлено в 18:57
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой
Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Общество
В России перестали выдавать бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 02:09
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Наука
Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю
Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Спартак» поздравил Леонида Федуна с днем рождения
"Спартак" в своем Твиттере поздравил с днем рождения владельца клуба Леонида Федуна. 5 апреля ему исполняется 63 года.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
В МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Украину к провокациям
Североатлантический альянс, наращивая свое военное присутствие в Черном море, подталкивает украинские власти к новым провокациям, заявили в российском МИД.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 17:42
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22