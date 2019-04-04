Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКАРИА Новости 10:00

Фернандо пропустил концовку первой части сезона из-за травмы сухожилия. Во время зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но затем выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он отправился на лечение в Рим. В весенней части сезона Фернандо не сыграл ни одного матча.

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

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