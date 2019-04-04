Футбол

Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»Евро-футбол.ру 11:01

Спартак — ЦСКА
6 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник "Спартака" Фернандо вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".
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