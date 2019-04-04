Футбол
Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»Евро-футбол.ру 11:01
Полузащитник "Спартака" Фернандо вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы.
Обновлено в 08:39
Экономика
Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Общество
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика
В Эстонии призвали отменить санкции после уничтожения кильки в России
Главе Эстонии Керсти Кальюлайд следует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы, с таким призывом выступил бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар, комментируя сожжение в России 72 тонн эстонской кильки.
Обновлено в 02:16
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество
В России материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
В России обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
США могут полностью закрыть границу с Мексикой. Такой возможности не исключил президент Дональд Трамп, передает Reuters.
Обновлено в 12:57
Спорт
Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Единоборства
Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Обновлено в 01:02
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю
Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.
Обновлено в 03:54
Авто
LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в РФ по итогам марта
Обновлено в 04:22
Общество
Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова
Обновлено 02 апреля в 12:58
Происшествия
Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей
Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Обновлено в 12:59
Гаджеты
Компания Apple снизила цены на смартфон iPhone XR на 25%
Компания Apple решила на 25% снизить стоимость смартфона iPhone XR не только на рынке Китая, но и в Индии.
Обновлено в 10:58
Политика
Полный доклад Мюллера не может быть опубликован в США
Как писал News.ru, доклад спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы должен быть опубликован до середины апреля 2019 года.
Обновлено в 13:58
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено в 12:48
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31