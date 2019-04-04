Футбол
Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»Евро-футбол.ру 11:01
Полузащитник "Спартака" Фернандо вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Футбол
Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019
Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео
Обновлено вчера в 11:30
Политика
В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7
"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.
Обновлено в 14:53
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено в 17:24
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Культура
Захар Прилепин презентовал книгу о Донбассе
Обновлено в 08:41
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
США планируют создать систему отслеживания пусков гиперзвуковых ракет
Соединённые Штаты запланировали в течение трёх лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвукового вооружения.
Обновлено в 02:44
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Общество
В России отменен бумажный СНИЛС
Как сообщили в Пенсионном фонде все информация о тех, кто уже есть в системе будет храниться только в электронном виде.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46