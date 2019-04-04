Футбол
Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКАРИА Новости 10:00
Фернандо пропустил концовку первой части сезона из-за травмы сухожилия. Во время зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но затем выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он отправился на лечение в Рим. В весенней части сезона Фернандо не сыграл ни одного матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий
Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Кино
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Бек не сыграет за «Авангард» в матче с «Салаватом», Михеев – в составе
"Авангард" в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против "Салавата". Омичи ведут 2-1 в серии до четырех побед.
Обновлено в 09:35
Финансы
Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%
За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
Самолет P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов был замечен у юго-западного и южного побережья Крыма, где он выполнил разведывательный полет, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:07
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета
ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Кей Бейли Хатчисон ранее заявила, что НАТО собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Росстат разъяснил данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат разъяснил итоги своего исследования об уровне жизни россиян, а также объяснил, почему его данным можно доверять.
Обновлено в 01:04
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В декабре стало известно, что сборку модели планируют перенести в Калининград. Конвейер пообещали запустить весной 2019 года.
Обновлено в 10:35
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — отметил он.
Обновлено в 09:31
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика
Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах
РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Футбол
Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом
По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.
Обновлено в 03:18
Хоккей
Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»
Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».
Обновлено в 11:03