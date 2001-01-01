Футбол
Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в маеМатч ТВ 07:36
Полузащитник «Спартака» Фернандо признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков. За бразильца проголосовали 41% фанатов. В прошлом месяце хавбек провел за клуб 3 матча, одержав три победы и забив 1 гол.
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Политика
Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Суд в Киеве арестовал убивших ребенка полицейских
Голосеевский райсуд Киева во вторник, 4 июня, арестовал двух полицейских, в результате стрельбы которых погиб пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп задремал во время речи королевы
Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:38
Общество
Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Андрей Важенин расскажет об онкологической ситуации на Южном Урале
Андрей Важенин расскажет об актуальной ситуациии с онкологическими заболеваниями, региональных особенностях и том, что нужно знать каждому южноуральцу о профилактике и борьбе с раком.
Обновлено в 02:00
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Москве «заминировали» здание Госдумы и «Останкино»
Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Обновлено в 10:46
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Мужчина прорвался сквозь толпу фанатов, чтобы поцеловать Майли Сайрус
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Бывшего бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье
Суханов рассказал, что во время службы в ГРУ Белянкин воевал в Сирии.
Обновлено вчера в 02:55
Кино
Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Генпрокурор России Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.
Обновлено вчера в 09:06
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:59
Космос
В СПбПУ разработали образец двигателя, способного 10 лет обеспечивать полет в космосе
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способный обеспечить управляемый полет в течение 10 с лишним лет.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Спорт
Российские ватерполистки стартуют в Суперфинале Мировой лиги
Обновлено вчера в 20:23