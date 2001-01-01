Футбол

Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в маеМатч ТВ 07:36

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Полузащитник «Спартака» Фернандо признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков. За бразильца проголосовали 41% фанатов. В прошлом месяце хавбек провел за клуб 3 матча, одержав три победы и забив 1 гол.
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Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в мае

Матч ТВ07:36

Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в мае

Sportbox.RU07:36

Фернанду - лучший игрок «Спартака» в мае

Спорт-Экспресс07:20

Болельщики «Спартака» признали Фернандо лучшим игроком в мае

Советский спорт07:18
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