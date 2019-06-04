Футбол
Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в маеМатч ТВ 07:36
Полузащитник «Спартака» Фернандо признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков. За бразильца проголосовали 41% фанатов. В прошлом месяце хавбек провел за клуб 3 матча, одержав три победы и забив 1 гол.
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Трамп нарушил протокол во время банкета в Букингемском дворце
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Гаджеты
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В новой версии Mac Pro компания отошла от дизайна предыдущего поколения, тогда компьютер был собран в цилиндрическом корпусе.
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Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
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Экономика
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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
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Минюст предложил ввести новый вид алиментов
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Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
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Футбол
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Общество
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Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
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Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Обновлено в 12:35
Происшествия
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Обновлено в 15:12
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Обновлено в 13:54
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика
Китай возмущен заявлениями США о событиях на площади Тяньаньмэнь
Заявление госсекретаря США Майка Помпео об одном из самых спорных моментов в современной китайской истории привело к серии упреков со стороны Пекина.
Обновлено в 12:24
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Космос
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Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
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Авто
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Обновлено в 06:55
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
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Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени
Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35