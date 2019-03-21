Футбол
Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»ProstoProSport 13:17
Сегодня, 21 марта, бразильский полузащитник Лукас Фернандо прибыл в расположение московского «Спартака». Как сообщает клубная пресс-служба, игрок оправился от травмы сухожилия одной из мышц бедра и будет набирать форму на базе красно-белых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Футбол
Черчесов: не знаю, был пенальти или нет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы оценил действия отдельных футболистов.
Обновлено в 18:24
Общество
Онлайн-школы: юридические тонкости
Необходимость лицензирования во многом определяется нишей: если ваша учебная программа каким-то образом пересекается с программами школьного, профессионального образования, квалификации или переквалификации - будьте готовы к тому, что с вас могут спросить лицензию.
Обновлено в 05:00
Кино
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Кино
Вышел постер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено 19 марта в 05:16
Происшествия
В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами
Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Обновлено в 13:10
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде
В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.
Обновлено в 01:05
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом
Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Наука
Ученые выяснили, какой бог нужен обществу для развития
Оказалось, нравоучительные боги появлялись в обществах с примерной численностью в 1 миллион человек.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Собаку привязали к рельсам под Петербургом
Обновлено в 17:53
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Общество
Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника компании, который рассказал прессе о производственных процессах в компании и конструктивных дефектах автомобилей Model 3. Компания обвиняет сотрудника в разглашении коммерческой тайны.
Обновлено в 18:14
Наука
Анестезия помогает заглушить травмирующие воспоминания
Препарат, используемый при анестезии, может сделать неприятные воспоминания менее яркими, выяснили испанские учёные.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.
Обновлено в 18:30
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Технологии
В МГУ запустили «Атлас флоры России»
Обновлено в 07:50
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15