Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»ProstoProSport 13:17

Сегодня, 21 марта, бразильский полузащитник Лукас Фернандо прибыл в расположение московского «Спартака». Как сообщает клубная пресс-служба, игрок оправился от травмы сухожилия одной из мышц бедра и будет набирать форму на базе красно-белых.

Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»

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