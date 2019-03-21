Футбол
Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»ProstoProSport 13:17
Сегодня, 21 марта, бразильский полузащитник Лукас Фернандо прибыл в расположение московского «Спартака». Как сообщает клубная пресс-служба, игрок оправился от травмы сухожилия одной из мышц бедра и будет набирать форму на базе красно-белых.
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