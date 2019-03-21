Футбол
Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмыМатч ТВ 08:43
Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение клуба после травмы сухожилия одной из мышц бедра. Как отмечается в сообщении клуба, пока бразилец набирает форму на базе команды и работает с физиотерапевтами. В этом сезоне Фернандо провел 13 матчей в чемпионате России и забил один гол.
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Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:18
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Дмитрий Рогозин написал заявление в полицию о клевете
Как пишет газета «Коммерсантъ», поводом стали публикации интернет-изданий, которые негативно отзывались о деятельности Рогозина на посту главы госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Культура
Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище
Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 12:12
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 10:30
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Общество
Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский
Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.
Обновлено в 11:44
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Футбол
Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезона
По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
Обновлено в 14:44
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Музыка
Шарлю Азнавуру присудили премию BraVo за вклад в музыкальную культуру
Золотая статуэтка музыкальной премии BraVo за вклад в развитие мировой музыкальной культуры присуждена французскому шансонье Шарлю Азнавуру на церемонии вручения в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой
Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты
Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Общество
Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру
По словам мэра, доступными для всех планируется сделать электронные сценарии уроков, интерактивные приложения, пособия и тесты, разработанные учителями.
Обновлено в 10:36