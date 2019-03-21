Футбол

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмыМатч ТВ 08:43

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение клуба после травмы сухожилия одной из мышц бедра. Как отмечается в сообщении клуба, пока бразилец набирает форму на базе команды и работает с физиотерапевтами. В этом сезоне Фернандо провел 13 матчей в чемпионате России и забил один гол.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмы

Матч ТВ08:43

Фернанду вернулся в Тарасовку после лечения в Риме

Спорт-Экспресс08:16

Фернандо вернулся в расположение «Спартака» и работает с физиотерапевтами

Sport24.ru08:18

Фернандо вернулся в Москву после лечения в Италии

РИА Новости08:31

Фернандо вернулся в Москву и приступил к тренировкам

Чемпионат08:12

Фернандо вернулся в Москву и приступил к тренировкам после травмы

Sport.ru09:14

Фернандо вернулся в Москву и набирает форму на базе «Спартака»

Sports.ru08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Обновлено в 15:18
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Дмитрий Рогозин написал заявление в полицию о клевете

Как пишет газета «Коммерсантъ», поводом стали публикации интернет-изданий, которые негативно отзывались о деятельности Рогозина на посту главы госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Место на кладбище, где похоронили Началову, стоит более 1 млн рублей

Обновлено в 10:04
Культура

Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище

Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 12:12
Общество

В Москву вернется настоящая зима

Обновлено в 10:30
Общество

«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса

Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Общество

Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский

Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.
Обновлено в 11:44
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Футбол

Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезона

По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
Обновлено в 14:44
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Музыка

Шарлю Азнавуру присудили премию BraVo за вклад в музыкальную культуру

Золотая статуэтка музыкальной премии BraVo за вклад в развитие мировой музыкальной культуры присуждена французскому шансонье Шарлю Азнавуру на церемонии вручения в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой

Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты

Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Общество

Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру

По словам мэра, доступными для всех планируется сделать электронные сценарии уроков, интерактивные приложения, пособия и тесты, разработанные учителями.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное