Футбол

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»Чемпионат 14:41

Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
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«Спартак» объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

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«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

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