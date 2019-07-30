Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»Чемпионат вчера в 14:41
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
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«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба
Sportbox.RUвчера в 15:07
«Всегда буду болельщиком «Спартака». Фернандо на русском языке попрощался с фанатами
Sport24.ruвчера в 14:49
"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке
Спорт-Экспрессвчера в 14:34
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
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Общество
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Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
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Сербская «Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд ЛЧ
Футболисты белградской «Црвены Звезды» стали победителями двухматчевого противостояния с финской командой ХИК и вышли в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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Финансы
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США
Золото дорожает во вторник утром в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
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Кино
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Фильм "Король лев" собрал в мировом прокате $1 млрд.
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Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2»
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
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Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
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Changan обновил кроссовер Changan CS55
Обновлено в 10:45
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Путешествия
Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции
За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
Обновлено в 11:25
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Обновлено в 04:39
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Технологии
В США разрабатывают самолет без механизации крыла
Пентагон намерен провести тендер на создание и тестирование демонстратора летательного аппарата, полностью лишенного механизации крыла.
Обновлено в 05:33
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено в 07:23
Экономика
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США
Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.
Обновлено в 03:19
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
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Кино
Гармоничная пара: Брэд Питт с Марго Робби представили фильм Тарантино
55-летний Брэд Питт представил в Лондоне остросюжетную ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
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Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
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Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Здоровье
Назван первый признак алкоголизма
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Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца
Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года.
Обновлено в 08:25