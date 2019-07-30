Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.

Общество Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская» Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.

Футбол Сербская «Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд ЛЧ Футболисты белградской «Црвены Звезды» стали победителями двухматчевого противостояния с финской командой ХИК и вышли в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Политика NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Финансы Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США Золото дорожает во вторник утром в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Кино Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».

Политика Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2» Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" - проекта газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Общество Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.

Политика Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Технологии В США разрабатывают самолет без механизации крыла Пентагон намерен провести тендер на создание и тестирование демонстратора летательного аппарата, полностью лишенного механизации крыла.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Экономика Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.

Кино Гармоничная пара: Брэд Питт с Марго Робби представили фильм Тарантино 55-летний Брэд Питт представил в Лондоне остросюжетную ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Происшествия Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Экономика «Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Здоровье Назван первый признак алкоголизма Врачи рассказали, что является первой причиной алкоголизма.