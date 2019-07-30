Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»Чемпионат 14:41
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
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По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
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Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Футбол
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Обновлено в 06:07
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Загитова в Японии провела встречу с 30 юными фигуристами
В Ниигате проходил тренировочный сбор Загитовой перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.
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В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019.
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Армия и оружие
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Участвовавшие в параде 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли Северного флота по пути в Североморск проведут учения в Балтийском море.
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Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
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На спутнике «Электро-Л» основной прибор работает с ограничениями
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