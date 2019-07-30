Футбол

«Спартак» опубликовал ролик в честь покинувшего клуб ФернандоЧемпионат вчера в 11:23

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик с лучшими моментами игры бразильского полузащитника Лукаса Фернандо, который покинул клуб и перешёл в китайский «Бэйцзин Гоань». Московский клуб получит за футболиста € 15 млн.
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«Спартак» объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

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Sports.ru00:47
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