Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо заявил, что ему не мешают слухи о возможном уходе из московского клуба, и он полностью сконцентрирован на стартовом матче чемпионата России. "Спартак" в субботу Москве примет "Сочи" в рамках первого тура чемпионата России.

Фернандо не беспокоят слухи о возможном уходе из «Спартака»

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Кино В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.

Футбол Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады Женская сборная России обыграла Ирландию в матче за бронзовые медали Универсиады.

Авто VIP-заказчики ждут свои эксклюзивные Ferrari до 5 лет В среднем ежегодно компания производит три таких эксклюзивных модели, поэтому даже самые крутые из VIP-клиентов вынуждены ждать до 5 лет и больше.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Политика В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Шоу-бизнес Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.

Экономика В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4% Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.

Политика Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.

Армия и оружие В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.

Армия и оружие Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом 56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.

Политика Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.

Политика В СПЧ уничтожение продуктов питания назвали «безнравственным» Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов полагает, что уничтожение продуктов питания негативно воздействует на воспитание людей.

Происшествия В отеле в Сомали произошел взрыв Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество «Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.

Политика Медведев возродит институт типового проектирования Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.