Футбол

Фернандо не беспокоят слухи о возможном уходе из «Спартака»РИА Новости 09:55

Спартак — Сочи
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо заявил, что ему не мешают слухи о возможном уходе из московского клуба, и он полностью сконцентрирован на стартовом матче чемпионата России. "Спартак" в субботу Москве примет "Сочи" в рамках первого тура чемпионата России.
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