Футбол

Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»Матч ТВ 09:43

Спартак — Сочи
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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