Футбол
Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»Матч ТВ 09:43
Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
Политика
Меркель напророчили досрочную отставку из-за приступов
Высокопоставленные члены немецкой партии "Христианско-демократический союз" считают, что Ангела Меркель может уйти в досрочную отставку.
Обновлено в 08:03
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге
Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Девочка восьми лет попала в больницу в Санкт-Петербурге после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Под Челябинском женщина погибла от удара молнии
В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что молния убила жительницу Екатеринбурга, которая решила отдохнуть на озере под Челябинском.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»
28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области
Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского, добавил Песков.
Обновлено в 05:37
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте
На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Опубликовано видео доставки российских С-400 в Турцию
"12 июля в рамках исполнения контрактных обязательств была осуществлена поставка в Турцию первой партии зенитно-ракетных систем С-400", - сообщили в военном ведомстве.
Обновлено в 09:00
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Британия нарастила военное противостояние с Ираном
Великобритания увеличит свое военное присутствие в Персидском заливе, направив в регион второй военный корабль.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Пегова не побоялась показать пышную фигуру в купальнике
Обновлено в 10:04
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Политика
Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik
Окружной административный суд Вильнюса утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Такси влетело в ресторан в США, пострадали восемь человек
Такси врезалось в здание ресторана в Нью-Йорке. В результате происшествия восемь человек пострадали.
Обновлено в 04:49