Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо заявил, что ему не мешают слухи о возможном уходе из московского клуба, и он полностью сконцентрирован на стартовом матче чемпионата России. "Спартак" в субботу Москве примет "Сочи" в рамках первого тура чемпионата России.

Фернандо не беспокоят слухи о возможном уходе из «Спартака»

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