Футбол
Фернандо может перейти в «Дженоа»Чемпионат вчера в 15:51
Как стало известно «Чемпионату», «Дженоа» ведёт активные переговоры со «Спартаком» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Фернандо. Решение может быть принято в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:08, Вашингтон
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Кино
Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России
18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».
Обновлено в 09:14
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Общество
«Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" в Тверской области впервые стартует в четверг "нулевым" днем, в который выступят группа "Ленинград" и Глеб Самойлов.
Обновлено в 17:08
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Пентагон рассказал о последствиях исключения Турции из программы F-35
Обновлено в 15:41
Космос
Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля
Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.
Обновлено в 08:43
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Общество
Врио губернатора Сахалинской области опять встречается с населением
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко гастролирует по "городам и весям" острова, активность высокопоставленного чиновника может быть связана с предстоящими выборами руководителя региона в сентябре 2019 года, сообщает Vostok.Today.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено в 03:36
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Космос
Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Политика
Лавров прокомментировал рост напряженности в Персидском заливе
Американская недальновидная политика опасного курса с целью тотального удушения иранской экономики привели к обострению обстановки и росту напряженности в Персидском заливе, констатировал глава МИД РФ.
Обновлено в 20:03
ЖКХ
Новый способ оплаты вывоза мусора предложат россиянам
Правительство активно обсуждает введение новой схемы расчета стоимости вывоза мусора, которую предложил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:15
Технологии
Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета
Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»
В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав
Обновлено в 18:00
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38