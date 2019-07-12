Футбол

Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»Матч ТВ 09:43

Спартак — Сочи
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
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Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»

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