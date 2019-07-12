Футбол
Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»Матч ТВ 09:43
Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
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Наука
Как можно улучшить состояние сердца, рассказали учёные
Учёные из Университета Дьюка рассказали, как можно улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Культура
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Политика
Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»
Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Экономика
Сельхозтехнику сдвинут с прямого пути
К новой поддержке спроса через лизинг допустят больше производителей Правительство привлечет к обсуждению новой схемы поддержки спроса на сельхозтехнику представителей бизнеса.
Обновлено в 13:16
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 1:1
Кардозу вошел в историю нового чемпионата, как автор первого гола. Начало встречи осталось за "Динамо".
Обновлено в 13:31
Автоспорт
В Toro Rosso рассчитывают на выход в финал квалификации
В команде довольны скоростью и рассчитывают выйти в финал квалификации.
Обновлено в 13:33
Политика
Режиссер Меньшов назвал запрет на въезд на Украину «жестокой болезнью»
Актер и режиссер, обладатель премии "Оскар" Владимир Меньшов в эфире телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить" заявил, что сожалеет о включении своей персоны в так называемый "черный список".
Обновлено в 14:20
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Общество
В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Косачёв прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление представителя американской администрации о том, что США считают проблемой решение Турции приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 13:46
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Экономика
Прожиточный минимум Минтруд хочет повысить на 4%
Увеличить по итогам второго квартала 2019 года на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения предложил Минтруд.
Обновлено в 03:25
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Наука
Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки
Обновлено в 09:46
Театры
Кандидатуру нового худрука театра Волкова не обсуждали с СТД
Консультаций с Союзом театральных деятелей (СТД) РФ по поводу назначения нового худрука ярославского театра имени Волкова не проводилось, сообщается на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ
Обновлено в 10:22
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12