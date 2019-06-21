Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьерыРИА Новости 02:27
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Фернандо Торрес заявил, что завершает карьеру.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
Происшествия
В Тбилиси в ходе беспорядков пострадали 240 человек
В больницах Тбилиси остаются 102 человека, пострадавшие в ходе акций протеста 20 июня.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»
"Результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема", - указывается в отчете.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России
Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Филадельфии
Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе на юге американского города Филадельфия.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
Обновлено в 04:06
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren
Обновлено в 05:21
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Транспорт
Более 5 тыс. элементов навигации обновили к открытию новых станций Сокольнической линии метро
К открытию новых станций Сокольнической линии столичного метро было обновлено более 5 тыс. элементов навигации.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Футбол
Паредес может вернуться в Россию
Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонардо Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 04:42
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Технологии
«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
О смерти Когана стало известно ранее 20 июня. Владелец «Уралсиба» скончался на 57-м году жизни.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске
На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
Обновлено в 01:25
Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07