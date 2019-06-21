Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрокаSport24.ru 02:24

На протяжении карьеры Фернандо Торрес играл за такие команды, как «Атлетико», воспитанником которого является, «Ливерпуль», «Челси», «Милан». Последним клубом испанца был японский «Саган Тосу». В активе Фернандо Торреса 110 матчей за сборную Испании и 38 голов.
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Вспоминаем Торреса, когда он был хорош. Капитанил в «Атлетико», забивал 30+ в «Ливерпуле», лучший бомбардир Евро-2012

Sports.ru11:53

Автор золотого гола на Евро-2008 Торрес объявил о завершении карьеры

RT на русском10:12

Стивен Джеррард – Фернандо Торресу: «Мне нравилось играть с тобой»

Спорт-Экспресс07:52

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (видео)

Советский спорт04:37

«Атлетико» и «Челси» отреагировали на решение Торреса завершить карьеру

Матч ТВ03:17

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (ВИДЕО)

ProstoProSport02:12

Ф. Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпионат02:05
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

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Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
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Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

Обновлено в 09:05
Происшествия

Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю

Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Общество

Жителям Таилада запретят курить дома

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Футбол

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»

«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Футбол

Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Политика

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Политика

Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске

Обновлено в 10:37
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выложила селфи с Джо Джонасом

«Джо Джонас передает привет», — подписала снимок Водянова, отметив своего сына, которому, собственно, было адресовано приветствие певца. @natasupernova Знаменитости оказались рядом на показе Berluti Недели высокой моды в Париже.
Обновлено в 11:07
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Футбол

ЦСКА может купить хорватского защитника Шарлия

Московский ЦСКА может купить хорватского защитника Звонимира Шарлия. Об этом сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 11:20
Общество

Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
Обновлено в 06:26
Политика

Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
Гаджеты

Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареей

Компьютерный гигант Apple объявил об отзыве 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
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Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Обновлено в 13:05
Автоспорт

Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено в 07:33
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
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