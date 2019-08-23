Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матчNews.ru 11:41
Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Фернандо Торрес, ранее выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико», провёл прощальный матч в составе японского клуба «Саган Тосу». Команда 35-летнего двукратного чемпиона Европы проиграла «Виссел Кобе» со счетом 1:6.
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