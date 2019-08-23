Футбол

Фернандо Торрес провёл прощальный матчNews.ru 11:41

Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Фернандо Торрес, ранее выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико», провёл прощальный матч в составе японского клуба «Саган Тосу». Команда 35-летнего двукратного чемпиона Европы проиграла «Виссел Кобе» со счетом 1:6.
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Торрес провел последний матч в карьере. Его команда проиграла со счетом 1:6

Sport24.ru09:14

Команда Фернандо Торреса проиграла в его последнем матче в карьере со счётом 1:6

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Испанский футболист
Испанский футболист, выступающий на позиции нападающего, игрок сборной Испании с 2003 по 2014 год, участник трёх чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира.
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