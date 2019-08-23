Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Фернандо Торрес, ранее выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико», провёл прощальный матч в составе японского клуба «Саган Тосу». Команда 35-летнего двукратного чемпиона Европы проиграла «Виссел Кобе» со счётом 1:6.

Политика Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Происшествия Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.

Хоккей Павел Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Общество Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Политика Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Футбол «Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера» Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.

Политика Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Шоу-бизнес Марина Зудина рассказала, кто заменил ей Олега Табакова Марина Зудина тяжело перенесла уход из жизни любимого супруга — народного артиста Олега Павловича Табакова.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Финансы В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Наука Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.