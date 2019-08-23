Футбол
Фернандо Торрес проведет сегодня прощальный матчSports.ru 05:20
Сегодня бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес проведет свой прощальный матч. Японский «Саган Тосу», за который выступает 35-летний форвард, сыграет с «Виссел Кобе» Андреса Иньесты. Торрес объявил о решении завершить карьеру в июне этого года.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Гаджеты
Apple может выпустить три новых iPhone
Изменение позволит улучшить портретный режим съемки. Кроме смартфонов компания может выпустить новый iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский анонсировал первые результаты по обмену пленными
Глава государства отметил, что обещал украинцам, что Киев вернет пленных, вернет задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 05:10
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Политика
Кремль ответил на отказ мексиканской Interjet от SSJ100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi SuperJet 100, о котором сообщили СМИ, как-либо вредит имиджу российского самолета.
Обновлено в 05:56
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о сокращенной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Культура
В культовом эпизоде сериала «Друзья» нашли ошибку
Обновлено в 05:21
Единоборства
Макгрегор настроен на реванш с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 03:58
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
За первое полугодие 2019 года у россиян улучшилось мнение о марке LADA
Как сообщает "Лада.онлайн", российские клиенты марки LADA стали больше ценить выпускаемые компанией автомобили.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Майкл Джексон оставил тайное завещание
Обновлено в 01:58
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Спорт
3 российских биатлониста не были допущены на чемпионат мира в Раубичах
Три российских биатлониста не были допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который стартует сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Системы С-400 сбили на учениях мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч
Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук (Астраханская область) восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты.
Обновлено в 04:54
Экономика
Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа».
Обновлено в 06:02
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 04:51