"Виссел Кобе" разгромил "Саган Тосу" в матче 24-го тура чемпионата Японии — 6:1. Игра стала последней официальной для нападающего "Сагана" Фернандо Торреса. 35-летний чемпион мира и Европы ранее объявил о завершении карьреры после игры.

Фернандо Торрес проиграл 1:6 в последнем официальном матче в карьере

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