Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрокаSport24.ru 02:24

На протяжении карьеры Фернандо Торрес играл за такие команды, как «Атлетико», воспитанником которого является, «Ливерпуль», «Челси», «Милан». Последним клубом испанца был японский «Саган Тосу». В активе Фернандо Торреса 110 матчей за сборную Испании и 38 голов.
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (видео)

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