Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрокаSport24.ru 02:24
На протяжении карьеры Фернандо Торрес играл за такие команды, как «Атлетико», воспитанником которого является, «Ливерпуль», «Челси», «Милан». Последним клубом испанца был японский «Саган Тосу». В активе Фернандо Торреса 110 матчей за сборную Испании и 38 голов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Политика
На холмах Грузии лежит ночной мятеж
Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Автоспорт
Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра
Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".
Обновлено в 06:37
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Авто
Найдена Skoda Fabia с пробегом миллион километров, которую ни разу не ремонтировали
Несколькими днями ранее в России был обнаружен 29-летний Land Rover Discovery с пробегом миллион километров.
Обновлено в 08:16
Авто
В России отзовут более 300 автомобилей Porsche
Обновлено в 08:20
Технологии
Видео: BioShock, AC: Brotherhood и другие игры выглядят по-новому благодаря трассировке лучей
Bioshock Remastered тоже смотрится лучше благодаря применению трассировки лучей через Reshade.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку
Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Теннис
Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Следующим соперником посеянного под четвертым номером Медведева станет победитель французской пары Николя Маю – Жиль Симон.
Обновлено в 08:28
Политика
Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден
Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44