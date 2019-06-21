Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьерыREGNUM 02:27

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на свей странице в Twitter. «После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал Торрес.
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрока

Sport24.ru02:24

Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

РИА Новости02:27

Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

ТАСС01:59

Торрес объявил о завершении карьеры

Матч ТВ02:04

Бывший футболист сборной Испании Торрес объявил о завершении карьеры

RT на русском02:00

Ф. Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпионат02:05

«Наслаждайся завершением карьеры». «Челси» поздравил Торреса

Спорт-Экспресс02:44
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Ленинградская область закупит 47 мобильных медицинских комплексов

Власти собираются приобрести также передвижные флюорографы и маммографы, а в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" должны заработать 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Бокситогорском, Волосовском районах.
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Происшествия

Василий Бойко-Великий принял арест стоя

Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
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Женщина «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

13-летний житель Великобритании Джордж Эшби попросил свою работающую врачом мать послушать его стетоскопом.
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Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания

Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.
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Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания

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NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
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Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам

Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».
Обновлено вчера в 21:18
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ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
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Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
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В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
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Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
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Индия закупила у России сотни ракет

Обновлено вчера в 10:23
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Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
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Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
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Хоккей

НХЛ объявила об изменениях в правилах

В следующем сезоне правила НХЛ претерпят изменения, сообщает официальный сайт организации.
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
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Нибиру уничтожила магнитное поле Солнца: радиоактивный слой направился к Земле

Магнитное поле жизненно важного светила, несмотря на собственную крепость, не выдержало натиска планеты-убийцы, что стало причиной его уничтожения.
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Энергетика

Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:46
Финансы

ФРС США второй раз в этом году помогла России

Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
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Здоровье

Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной системы

Как отмечает издание, система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему.
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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

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Политика

Госдеп США: на Украине идёт активная торговля людьми

«Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы», — говорится в отчёте.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
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Фернандо Торрес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Саган Тосу», экс-игрок сборной Испании. 15 мая 2013 года Торрес и Хуан Мата после победы с «Челси» в Лиге Европы УЕФА установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырёх наиболее престижных футбольных турниров - Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира.
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Сборная Испании по футболу
Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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