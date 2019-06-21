Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьерыREGNUM 02:27
Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на свей странице в Twitter. «После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал Торрес.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:21, Вашингтон
Общество
В пятницу в Петербург придут ливни и грозы
На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Авто
В Сети показали Lada 4x4 с АКПП
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Работодателям и работникам предложили забыть о бумаге и чернилах
Законопроект, который вводит в Трудовой кодекс электронный документооборот в общении работодателя и работника, внесён в Госдуму.
Обновлено в 03:57
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Гламурная Рената Литвинова в вечернем платье посетила «Макдональдс»
В рамках последней гламурная блондинка в вечернем платье снялась в «Макдональдсе».
Обновлено в 02:55
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске
В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана
Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Политика
Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова решить проблему безопасности сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 02:48
Хоккей
«Вегас» намерен обменять Гусева, сообщили СМИ
По информации Лебрюна, Гусевым, который пополнил состав "Вегаса" в апреле 2019 года, интересуются сразу несколько клубов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе
Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения по доставке еды
Роскачество определило лучшие мобильные приложения сервисов для доставки продуктов.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии
В Росгвардии рассказали, из чего состоит бригада, сформированная для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко призналась в том, что у нее скрытое ожирение
На днях Дайнеко решила ответить поклонникам.
Обновлено в 02:11
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
В своем новом проекте под названием «Атлас космоса» Элеонора Латц использовала данные, собранные NASA, Геологической службой США и другими научными организациями более, чем за 10-летний срок.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Экстренно госпитализирован Руперт Мердок
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23