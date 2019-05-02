Футбол

Торрес может перейти в мексиканский клубЕвро-футбол.ру 08:48

Известный нападающий Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике. Как сообщает Diario AS, Торрес может присоединиться к "Атлетико Сан-Луис". 50% акций этого клуба принадлежат боссам "Атлетико" из Мадрида, за который форвард выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 годы.
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Торрес может перейти в мексиканский клуб

Евро-футбол.ру08:48

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Матч ТВ08:41

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Sportbox.RU08:41

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Чемпионат08:13

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Sport24.ru07:38

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Спорт день за днем09:35

Фернандо Торрес может перейти в мексиканский «Атлетико»

Sports.ru09:12
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