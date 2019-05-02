Футбол
Торрес может перейти в мексиканский клубЕвро-футбол.ру 08:48
Известный нападающий Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике. Как сообщает Diario AS, Торрес может присоединиться к "Атлетико Сан-Луис". 50% акций этого клуба принадлежат боссам "Атлетико" из Мадрида, за который форвард выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 годы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Происшествия
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского
Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Комитеты Смольного неожиданно озаботились Первомаем и обнаружили провокаторов, которые портили настроение петербуржцам
«Фонтанка» задала вопрос сотрудникам данных ведомств, какое отношение к тарифам или к межнациональным отношениям имеет организация шествия оппозиционной колонны на Первомай, однако ответа пока не получила.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Футбол
Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Кино
Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля
Обновлено в 07:54
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Обновлено в 10:00
Происшествия
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Авто
В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV
За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Здоровье
В Волгограде провели уникальную операцию женщине из Калмыкии
С 2017 года в перинатальном центре №2 освоен новый метод, позволяющий эффективно проводить реконструктивно-пластические операции при врастании плаценты.
Обновлено в 05:47
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Общество
Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея
Обновлено в 05:09
Здоровье
Ректор СибГМУ запустила флэшмоб #врачэтозвучитгордо
В своем инстаграм-аккаунте ректор СибГМУ Ольга Кобякова призвала общественность встать «на защиту мундира (белого халата)».
Обновлено в 04:00
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15