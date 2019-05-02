Торрес может перейти в мексиканский клубЕвро-футбол.ру 08:48

Известный нападающий Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике. Как сообщает Diario AS, Торрес может присоединиться к "Атлетико Сан-Луис". 50% акций этого клуба принадлежат боссам "Атлетико" из Мадрида, за который форвард выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 годы.

Спорт день за днем

Торрес может перейти в мексиканский клуб

Спорт день за днем

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