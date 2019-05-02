Футбол
Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38
Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.
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Общество
Король Таиланда женился на генерале
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
ЛНР заявила об иностранных снайперах на позициях ВСУ
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
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Обновлено в 00:09
Общество
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Обновлено в 00:58
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
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Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
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Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Наука
Найдены останки первых жителей Тибета
Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Космос
Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard
Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Происшествия
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Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Авто
Внедорожный Kia XCeed рассекретили до презентации
Официальная презентация нового Kia XCeed должна состояться уже в ближайшее время. Цены на автомобиль пока не объявлены.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Как писали СМИ, она пожелала увидеть Маркл перед родами, которые ожидались в самое ближайшее время.
Обновлено в 07:03
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники
Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Политика
В штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин ответил на вопрос о возвращении Донбасса.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Кировской области из-за пала травы загорелось несколько домов
Несколько домов загорелось в деревне в Кировской области из-за пала травы и ветра. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18