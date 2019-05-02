Футбол

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.
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Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес может сменить клуб

ТАСС11:00

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Спорт день за днем09:35

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Матч ТВ08:41

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Чемпионат08:13

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Sport24.ru07:38

Торрес может сменить клуб

Газета.Ru10:16

Фернандо Торрес может перейти в мексиканский «Атлетико»

Sports.ru09:12
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