Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

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