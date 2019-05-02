Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Спорт день за днем

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Футбол Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ» Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.

Происшествия В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.

Футбол Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом Лондонский Арсенал на своем поле обыграл Валенсию со счетом 3:1. Канониры пропустили первыми — на 11-й минуте отличился Диахаби, однако еще в первом тайме сумели выйти вперед — дубль оформил Александр Ляказетт.

Общество В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Культура Тэрон Эджертон спел один из главных хитов Элтона Джона В ролике исполнитель роли Элтона Джона Тэрон Эджертон поет в студии, а также представлен калейдоскоп кадров из будущего байопика.

Технологии Сайт Last.fm заблокирован в России Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Происшествия Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.

Происшествия Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненный при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.

Происшествия В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Политика Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.

Происшествия На северо-востоке Петербурга горит склад Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.

Политика В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».

Авто Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.

Культура Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» атакована среди дня. Видео Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о нанесении нового ракетного удара по российской военной авиабазе «Хмеймим», представив видеокадры пуска ракет реактивными системами залпового огня «Град».

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Политика Владимир Путин подписал резонансный закон об изоляции Рунета Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон об автономной работе российского сегмента Интернета, который в народе называют законом об изоляции Рунета.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.