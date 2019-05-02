Футбол
Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38
Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
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Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
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Обновлено в 15:13
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В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
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Обновлено в 09:23
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Обновлено в 16:00
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
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Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о нанесении нового ракетного удара по российской военной авиабазе «Хмеймим», представив видеокадры пуска ракет реактивными системами залпового огня «Град».
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Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
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Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля.
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