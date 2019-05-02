Футбол
Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38
Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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