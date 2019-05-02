Футбол

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес может сменить клуб

ТАСС11:00

Торрес может сменить клуб

Газета.Ru10:16

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Спорт день за днем09:35

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Чемпионат08:13

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Sport24.ru07:38

Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Матч ТВ08:41

Фернандо Торрес может перейти в мексиканский «Атлетико»

Sports.ru09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Активист Андрей Боровиков выпущен на свободу

Активист освобожден из-под стражи в зале суда и теперь находится на свободе.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Общество

В Москве пройдет парад трамваев

Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Спорт

Украинская биатлонистка продолжит карьеру после проблем с сердцем

Обновлено в 10:45
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь

Обновлено в 06:24
Футбол

Роджерс прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч 37-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
Обновлено в 09:42
Игры

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: первый чистокровный клан — Бруха

Обновлено в 09:10
Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Энергетика

Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа

Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Наркоманскими выходками Резника займется комиссия по этике

Комитет по этике Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрит поведение депутата Максима Резника на шествии 1 мая.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшей дочери

Кенсингтонский дворец опубликовал новые официальные фото принцессы Шарлотты Кембриджской.
Обновлено в 11:27
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Полицейские Одессы задержали 15-летнюю девушку из-за советской символики на одежде, которая запрещена на Украине, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:31
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фернандо Торрес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Саган Тосу», экс-игрок сборной Испании. 15 мая 2013 года Торрес и Хуан Мата после победы с «Челси» в Лиге Европы УЕФА установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырёх наиболее престижных футбольных турниров - Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное