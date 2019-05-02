Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МексикеSport24.ru 07:38

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS. Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду.

Политика Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.

Музыка Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения» Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.

Космос «Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.

Политика Зеленский позвал на встречу бизнесменов Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".

Футбол Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.

Футбол Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны» Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".

Общество Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки «На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.

Армия и оружие НАТО перебрасывает авиацию к Калининградской области В странах Прибалтики сегодня, 2 мая, сменяется контингент так называемой миссии воздушной полиции НАТО — созданной специально для сопровождения российской боевой авиации в воздушном пространстве Балтийского моря, курсирующей из и в Калининградскую область — польские и германские ВВС сменят венгры, испанцы и британцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Происшествия Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

Политика Кикабидзе обратился к Зеленскому Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.

Культура Звезда «Игры Престолов» вышла замуж в Лас-Вегасе 23-летняя актриса Софи Тёрнер вышла замуж за 29-летнего участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса.

Происшествия В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Общество Старт летнего сезона в парках Москвы отметили более 830 тысяч человек Больше всего москвичей и гостей столицы собрал Парк Горького. Праздничные мероприятия там посетили 412 тысяч человек.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Шоу-бизнес Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая «Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.

Финансы Банк Англии сохранил базовую ставку Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.