Футбол
Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»Матч ТВ вчера в 13:34
Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение, — заявил Фернандо. В матче второго тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 20 июля, начало в 19:00 (мск).
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Фернанду - о матче с "Ростовом": "Спартак" выйдет и будет биться, как в финале"
Спорт-Экспрессвчера в 13:04
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Общество
Названы самые «вредные» для климата леса России
Леса Волгоградской и Магаданской областей, Тувы и Чукотки выделяют в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают, тем самым влияя на климат в стране.
Обновлено в 04:52
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Технологии
Ontology и NEO объявили о партнерстве. Оба токена подорожали
18 июля проекты Ontology и NEO объявили о заключении партнерства с целью создания открытой кроссчейн-платформы и основы для интернета следующего поколения.
Обновлено в 05:02
Кино
В HBO заявили о перезапуске сериала «Сплетница»
Как сообщает TVline, новые эпизоды сериала будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max.
Обновлено в 04:59
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Авто
Стартовало производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Серийное производство модели стартовало на заводе Skoda в Млада-Болеславе, где также выпускаются Octavia, Fabia, Scala и Karoq.
Обновлено вчера в 10:39
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Общество
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Технологии
Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк представил масштабное обновление приложения "Сбербанк Онлайн" с 18 июля и теперь оно может подстраиваться под задачи каждого клиента, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото
Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.
Обновлено в 03:41
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05