Футбол

Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»Матч ТВ вчера в 13:34

Ростов — Спартак
20 июля
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение, — заявил Фернандо. В матче второго тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 20 июля, начало в 19:00 (мск).
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