Футбол

Фернандо: «Много работаем с физиотерапевтом»
Soccer.ru
13:12

Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал о восстановлении после травмы.
Soccer.ru13:12

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Фернандо: «Много работаем с физиотерапевтом»

Soccer.ru13:12

Физиотерапевт «Спартака» Дмитрий Миронов: «Игрокам привычнее находиться в команде. Восстановление травм ускоряется»

Спорт-Экспресс07:59
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Футбол

Салах принес «Ливерпулю» выездную победу над «Брайтоном»

Обновлено в 11:53
Футбол

«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»

«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:07
Футбол

Азмун оформил дубль в матче с Вьетнамом на Кубке Азии

Форвард «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун оформил дубль в матче в матче группового этапа Кубка Азии против Вьетнама (2:0).
Обновлено в 07:09
Футбол

«Ювентус» интересуется Модричем

Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича. Об этом сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 13:18
Футбол

Паредес намекнул на скорый переход в «Челси»

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес намекнул в своем "твиттере" на скорый переход в "Челси".
Обновлено в 12:16
Футбол

Эмери: «Арсенал» должен был сделать больше в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 10:21
Футбол

«Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Новару»

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Новару".
Обновлено в 11:42
Футбол

«Монако» арендовал Ванкёра до конца сезона

Обновлено в 06:38
Футбол

Футбольный матч с участием Мамаева проведут на плацу «Бутырки»

Обновлено в 07:41
Футбол

«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»

Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол

Андрей Аршавин: «Ждем интересного турнира в Катаре»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР в Катаре.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Ахмат» приобрел у «Вислы» полузащитника сборной Польши Шиманьского

Полузащитник плоцкой «Вислы» Дамиан Шиманьски переходит в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 09:35
Футбол

Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»

В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол

В Северной Ирландии вратарь забил гол со своей половины поля

В Северной Ирландии состоялся матч между "Институтом" и "Глентораном".
Обновлено в 12:52
Футбол

Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
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