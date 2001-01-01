Футбол
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Футбол
Салах принес «Ливерпулю» выездную победу над «Брайтоном»
Обновлено в 11:53
Футбол
«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»
«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:07
Футбол
Азмун оформил дубль в матче с Вьетнамом на Кубке Азии
Форвард «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун оформил дубль в матче в матче группового этапа Кубка Азии против Вьетнама (2:0).
Обновлено в 07:09
Футбол
«Ювентус» интересуется Модричем
Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича. Об этом сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 13:18
Футбол
Паредес намекнул на скорый переход в «Челси»
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес намекнул в своем "твиттере" на скорый переход в "Челси".
Обновлено в 12:16
Футбол
Эмери: «Арсенал» должен был сделать больше в матче с «Вест Хэмом»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 10:21
Футбол
«Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Новару»
В матче 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Новару".
Обновлено в 11:42
Футбол
«Монако» арендовал Ванкёра до конца сезона
Обновлено в 06:38
Футбол
Футбольный матч с участием Мамаева проведут на плацу «Бутырки»
Обновлено в 07:41
Футбол
«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»
Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол
Андрей Аршавин: «Ждем интересного турнира в Катаре»
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР в Катаре.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Ахмат» приобрел у «Вислы» полузащитника сборной Польши Шиманьского
Полузащитник плоцкой «Вислы» Дамиан Шиманьски переходит в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 09:35
Футбол
Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»
В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол
В Северной Ирландии вратарь забил гол со своей половины поля
В Северной Ирландии состоялся матч между "Институтом" и "Глентораном".
Обновлено в 12:52
Футбол
Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11